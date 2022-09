Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesi ile Bisiklet Turu düzenlendi.

Mersin Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarında düzenlenen etkinliğe Mersin ilinde ikamet eden farklı uyruklu yabancılar (Suriye, Ukrayna, Afrika, Mısır, Filistin) ve ilimizde aktif olarak hizmet veren Bisiklet Dernekleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

Bisiklet Turu sonunda katılımcılar hep birlikte Dünya Barış Günü Kutlu olsun diye haykırarak Mersin'den Dünyaya barış mesajı verdiler.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Mersin İl Göç İdaresi Müdürü H.Kemal İlday , '' Dünya Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü “Dünya Barış Günü” ilan etmiştir. Bu yıl 41. yılı kutlanacak olan Dünya Barış Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası, kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen farkındalık günlerine ithafen İl Müdürlüğümüzce 21.09.2022 çarşamba günü saat 15.00’da Yenişehir ilçesi sahil bandı Özgecan ASLAN Meydanından başlamak üzere "Barış İçin Pedal Çevir" sloganıyla başlayıp Beşiktaş Meydanında sona erecek, Bisiklet Turu Etkinliği düzenlenmiş olup ekinliğe Mersin ilinde ikamet eden farklı uyruklu yabancılar (Suriye, Ukrayna, Afrika, Mısır, Filistin) ve ilimizde aktif olarak hizmet veren Bisiklet Dernekleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere 200 kişi iştirak etmiştir '' dedi.