Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hileli satışları engelleyip vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla semt pazarlarını denetledi, satıcıların kullandığı hassas tartıları, kilogram ve etiketleri kontrol etti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘pazaryerleri uygulama yönetmeliği’ çerçevesinde ilçe sakini vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve eksiksiz hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ölçü tartı ayar memurları, vatandaşları aldatmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla, ilçe sınırlarında kurulan pazaryerlerinde, satıcıların kullandığı terazileri, kilogram tartı ağırlıklarını ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Satıcıların kullandığı tartılar kontrol edildi

Denetimler esnasında tartı muayenesi eksik olduğu tespit edilen esnaf uyarılırken, fiyat etiketi koymayan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapan esnaflar da ikaz edildi, pazaryerleri etrafının temizliği de kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, hileli satışlarla haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Zabıtaların denetimine tanık olan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek sürmesini talep etti.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığı ve esenliğini korumak ve fahiş fiyatları önlemek amacıyla ilçe genelinde kontrollerini aralıksız şekilde sürdürecek. Öte yandan Akdeniz sakinleri, haksız kazanç sağladığını veya tüketiciyi aldattığını düşündüğü işyerleri hakkında (03243366583) numaralı telefon üzerinden Zabıta Müdürlüğünü arayıp şikayetlerini bildirebilecekler.