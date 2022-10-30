Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla kent genelinde hazırladığı kutlama programlarını, ’Patron’ ve ’Edis’ konserleriyle taçlandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla kent genelinde hazırladığı kutlama programlarını, ’Patron’ ve ’Edis’ konserleriyle taçlandırdı.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleşen konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katılarak, Mersinlilerle bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

29 Ekim coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinlikte önce ’Patron’ ardından ’Edis’, harika sahne performanslarıyla Mersinlilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Başkan Seçer, bu güzel gecede sanatçı Edis’e çiçek takdim ederek tüm Mersinlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Ben başkanınız olduğum sürece, sizler rahat edeceksiniz”

Meydanı dolduran binlerce Mersinlinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Seçer, “Burası Atatürk’ün kenti, burası cumhuriyetin kenti, burası Mersin, bayramımız kutlu olsun. Gençler, Mersin sizlerle gurur duyuyor. Her zaman söylediğim bir şeyi tekrar söylemek istiyorum. Ben başkanınız olduğum sürece, sizler rahat edeceksiniz. Çünkü siz gençleri çok seviyorum. Çocuklarımızı çok seviyorum” dedi.

“Bu tür etkinlikler, sınav öncesi moral oluyor”

Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik düzenlediği etkinliklerin son derece güzel olduğunu söyleyen Ece Eylem Orhan, “Bence çok anlamlı, çok güzel bir şey sunmuşlar bize. Bir üniversite öğrencisi olarak çok memnun kaldım. Sınav öncesi moral oluyor gerçekten. Gelip burada eğleniyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Mersin’de yaşadığım için gurur duyuyorum”

Büyükşehir Belediyesinin gençleri eğlencesiz bırakmadığının altını çizen Sedef Selin Tekin, “Etkinliklerden çok memnunum. Mersin’de yaşadığım için de çok gurur duyuyorum. Bizi konsersiz, eğlencesiz bırakmıyorlar. Öğrencilere böyle konserler sağladıkları için çok mutluyum. Açık öğretim öğrencisiyim ve bu etkinlikler sınav öncesinde çok iyi oluyor” şeklinde konuştu.