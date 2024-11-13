Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 23 Ağustos’ta Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde başlattığı ’Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden’ kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kampanya kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Patifest ve Uluslararası Tarsus Festivalinde kurulan sahiplendirme alanlarında onlarca köpek ve kedi yeni yuvalarına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun revize edilmesinin ardından sahipsiz hayvanların barınaklarda hapsedilmesini engellemeyi amaçlayarak, ’Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden’ kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, ağustos ayından bugüne kadar 238 köpek ve 102 kedi sahiplendirildi. Belediye, düzenlediği festivallerle vatandaşlara sahiplendirme fırsatı sunarak, patili dostların yeni yuvalarına kavuşmasına yardımcı oldu. Sosyal medya hesaplarından ve farklı basın yayın organlarından kampanyayı duyan vatandaşlar, Kaşlı Geçici Bakımevi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin barınaklarını gezerek kendisine bir can dost sahiplenmeye başladı.

“Vatandaşlarımızı ve can dostlarımızı ortak paydada buluşturmak istedik”

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, yasa değişikliğinden sonra hızlı bir şekilde organize olarak ’Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden’ kampanyasını başlattıklarını belirtti. Benli, Başkan Vahap Seçer’in 23 Ağustos’ta kampanyayı açıklamasıyla sahiplenme sayılarının artış gösterdiğini ifade etti. Benli, “Bu kampanyayla belediyemizi, vatandaşları ve can dostlarımızı ortak paydada buluşturmayı amaçladık” dedi.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesinden köpek sahiplenen vatandaşlar için mama, aşı ve pet kuaför noktasında sağladıkları kolaylıkları da anlatan Benli, Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptıkları protokolden de bahsetti. Protokol gereği, Büyükşehir Belediyesinden köpek sahiplenen vatandaşların veteriner hekim işlemlerinin yüzde 25 indirimli olduğunu hatırlattı.

“Bugüne kadar 238 adet köpek, 102 adet kedi sahiplendirdik”

Büyükşehir bünyesinde yapılan festivallerde patili dostlar için de bir alan oluşturduklarını ve sahiplendirme yaptıklarını belirten Benli, “4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Sayapark’ta bir sahiplendirme alanı oluşturduk. Burada 4 adet köpek sahiplendirdik. 6 Ekim’de Patifestimiz oldu ve bu alanda can dostlarımıza yoğun bir ilgi oldu. Patifest’e 10 kedi, 10 köpek götürdük. 10 köpeğin hepsini sahiplendirdik. Vatandaşların ilgisi üzerine bu sayının yetmediğini fark ettik ve 5 köpek daha getirdik, onlar da sahiplendirildi. Toplamda 15 beş köpek, 8 kediyi Patifest’te sahiplendirmiş olduk” şeklinde konuştu.