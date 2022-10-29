Mersin’de bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Mersin’de bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, çevresindeki yerleşim yerlerinin yanı sıra yakındaki kömür deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen palet fabrikasındaki yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da destek verdi. Vali Ali Hamza Pehlivan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangın, ekiplerin ortak çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.