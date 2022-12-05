Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Floor Curling İl Temsilciliği ile birlikte organize edilen farkındalık etkinliğinde, özel gereksinimli çocuklar ve gençler Floor Curling sporu ile tanıştılar. Oldukça keyifli dakikaların yaşandığı etkinlikte, profesyonel sporcular ile özel gereksinimli bireyler, beraber vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Floor Curling Mersin İl Temsilciliği’nin birlikte organize ettiği etkinlik, Toroslar Yalınayak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Ebeveynleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerinden getirilen özel gereksinimli bireyler, ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlayan Floor Curling sporunu, profesyonel oyuncular ile beraber deneyimlediler.

Etkinlik hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, “Floor Curling, Mersin’de yeni gelişmekte olan bir spor dalı. Bu spor branşını çocuklara öğretmek için de hakemliğini aldım. Hafta kapsamında da, yeni bir spor branşı ile odaklanma, el, göz koordinasyonu açısından çocuklarımızın dikkatini artıracak bu etkinliği düzenledik” dedi.

Müsabakaların Başhakemi Güven Karabulut ise etkinliğin son derece güzel geçtiğini belirterek, “Gerçekten çok güzel görüntüler var, çok mutlu olduk. Onların yaşadığı bu sevinç, bizi de çok mutlu etti” diye konuşurken, Floor Curling Mersin İl Temsilcisi Sami Doğdu ise, “Çok güzel bir etkinlik. Özel çocuklarımıza burada hizmet etmek, onları eğlendirmek, toplumla kaynaşmasını sağlamak çok önemli. Her zaman özel çocuklarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Emin Baş isimli bir veli ise bu tür organizasyonları çok önemsediklerini belirterek, “Özel bir çocuk babasıyım. Oğlum 18 yaşında down sendromlu. Ben daha önce Floor Curling’in ne olduğunu dahi bilmiyordum, bugün öğrendim. Farklı bir deneyim. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bu tür farklı deneyimleri bize ve çocuklarımıza yaşatması gerçekten çok güzel. Zaten Büyükşehir sosyal sorumluluk projelerini sadece 3 Aralık’ta değil, bütün bir yıla yayıyor. Bu anlamda oldukça memnunuz. Keşke bütün kurumlar, kuruluşlar ve özellikle belediyeler, böyle güzel çalışmalar yapabilseydi” şeklinde konuştu.