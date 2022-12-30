Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında eğitim alan özel bireyler yılbaşı öncesi seramik boyama yapıp, yeni yıl ağacı süsledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında eğitim alan özel bireyler yılbaşı öncesi seramik boyama yapıp, yeni yıl ağacı süsledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Engelsiz Yaşam Parkında eğitim alan özel bireyler, yılbaşı öncesi seramik boyama ve yeni yıl ağacı süsleme etkinliği yaptı. Yaptıkları çalışmalardan büyük keyif alan gençler, farklı farklı ürünleri gönüllerince boyamanın tadını çıkardı.

Düzenlenen etkinlikler ile özel bireylerin stresli olduğu durumları biraz daha hafife indirmeye çalıştıklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında Hemşire olarak görev yapan Melisa Paşaoğlu, "Onlar için seramik objeler hazırlıyoruz, boyuyoruz. Onların stresli olduğu durumları, biraz daha hafife indirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında onlar zaten burada halk oyunları, bocce gibi eğitimler alıyorlar. Güzel gidiyor her şey. Tabi ki 2023’te de devam edeceğiz aynı şekilde. Etkinliklere sürekli daha fazlasını eklemeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikten çok mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki özel birey Mehmet Özkartal, "Seramik boyaması yaptık. Yeni yıl ağacı ve yılbaşı süsleri yaptık. Çok mutlu oldum, yeni yıl kutlu olsun. Vahap Başkan’a teşekkür ediyorum, öpüyorum. Hepinize mutlu yıllar dilerim"diye konuştu.

Gençlerden Başak Adak ise, "Bocce oynuyoruz, beden eğitimi yapıyoruz, halk oyunları yapıyoruz, zeybek-vals her şey oynuyoruz. Yılbaşı için çikolata yaptım. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Buraya geldiğim için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Onunla tanışmak istiyorum, onun ellerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.