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Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, C.E. yönetimindeki otomobil, çarşı istikametinden Mezitli istikametine seyir halinde iken, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşlarındaki Suriye uyruklu çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan ve kimliği henüz öğrenilemeyen erkek çocuğu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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