Mersin’in Tarsus ilçesinde D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil yandı.

Olay, İlçeye bağlı Yeşil Mahalle ışıklar bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E.’nin kullandığı 01 SE 800 plakalı otomobil,henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti. Bir anda aracın büyük bölümünü alevler sardı. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.