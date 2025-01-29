Mersin’de otoyolda bir otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesinde saat 18.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Adana batı gişelerinde meydana geldi. Salih Güner’in (70) kullandığı 33 ARM 420 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4’ü çocuk 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Sürücü Salih Güner ve yolcu Bozan Altuntaş’ın (75) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Güner ve Altuntaş’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.