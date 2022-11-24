Mersin’in Mut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye sevk edilirken, 8 kişiye de olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

Mersin’in Mut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye sevk edilirken, 8 kişiye de olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

Kaza, Mut-Silifke yolu Deveboynu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aziz Güler idaresindeki 42 RH 300 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 1’i ağır 10 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde ise 8 kişiye ayakta müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri gerekli incelemeyi yapmasının ardından araç çekilere yol trafiğe açıldı.