Mersin’in Erdemli ilçesinde otoban yol kenarı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidanlar, toprağın taşınması ve kitle halinde kaymasını önleyerek otoban yol güvenliği sağlayacak.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce Çeşmeli-Narlıkuyu otoban yol kenarında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında, 2 dönümlük araziye 160 kara servi, 150 zakkum ve 90 fıstık çamı fidanı dikildi.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü’nün katıldığı etkinlikte dikilen fidanların, toprağın taşınması ve kitle halinde kaymasını önleyerek otoban yol güvenliği sağlayacağı bildirildi.