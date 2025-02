Mersin Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler için Sayapark AVM'de 'Otizm Saati' etkinliği düzenledi. Seslerden ve ışıklardan etkilenen otizmli bireylerin AVM’lerde özgürce dolaşabilmesi için sesler ve ışıklar kısıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Otizm Derneği'nin desteği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Sayapark AVM'de 'Otizm Saati' etkinliği gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında seslerden ve ışıklardan etkilenen otizmli bireyler ve ailelerinin AVM’lerde özgürce dolaşabilmesi için sesler ve ışıklar kısıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, otizme farkındalığın artması için yapılan uygulamanın çok kıymetli olduğunu söyledi. Gerboğa, "Proje kapsamında, AVM'nin ışıkları, sesleri kısılarak otizmli bireylerin kullanımına uygun hale getiriliyor. Burada amaç hem farkındalık oluşturmak, hem de otizmli bireylerin toplumsal ve sosyal hayata karışması. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi destekledik. Buraya stant açtık, otizmle ilgili bilgilendirici faaliyetler yapıyoruz" dedi.



"Hizmetlerimizle otizmli bireylerin her zaman yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi olarak otizmin farkında olduklarını dile getiren Gerboğa, "Hizmetlerimizle otizmli bireylerin her zaman yanındayız. Gerek Otizm Aile Danışma Merkezi'miz, gerek Engelsiz Yaşam Merkezi'miz, gerekse Engelsiz Yaşam Parkı'mızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni projeleri destekliyoruz. Otizm dernekleri ile koordineli şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. Kentte yaşayan vatandaşlara da seslenen Gerboğa, "Mersin halkına çağrımız, otizmin farkında olmaları. Çünkü onlar; biz fark edersek sosyal yaşantıda, hayatta, eğitimde, hayatın her yerinde etkin olabiliyorlar. Otizmli bireyler, aileleri ve yakınları, bize her zaman başvuruda bulunabilirler" dedi.



"Terkedilmiş gibi hissediyorduk"

Mersin Otizm Derneği Başkanı Hatice Gevher de otizmli bir bireyin annesi olarak, kendilerini toplumdan dışlanmış gibi hissettiklerini ifade ederek, "Terk edilmiş gibi hissediyorduk. Çünkü otizmli çocuklar ile çok bağlantı kuran olmaz. Etkinliğin yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Otizmli çocuğumla alışverişe gitmek çok sıkıntıydı, biz de iyi olacağını düşündük" şeklinde konuştu.



"Toplum olarak sahip çıkılmasını istiyoruz"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Ceyda Boymul ise otizmin artık her 36 çocuktan 1’inde görülmeye başladığını belirterek, "Otizm, hızla ilerleyen bir rahatsızlık. Buna toplumun bilinçli bir şekilde yaklaşması lazım. Sadece otizmli ailenin çocuğu olarak değil, toplumun bir bireyi olarak bakılması lazım. Otizmli bireyler şu anda toplumda dışlanmakta, istenmemekte ve yalnızlaştırılmakta. Biz, toplum olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Çünkü otizm, tek başına çözümlenebilecek ya da aşılabilecek bir rahatsızlık değil" şeklinde konuştu.



"Artık toplumun otizmi fark etmesini istiyoruz"

Derneğin kurucularından İlknur Obaoğlu da otizmli bireylerin AVM’lerdeki seslerden ve ışıklardan dolayı öfke nöbeti geçirdiğini kaydederek, "Benim oğlum 26 yaşında ve seslerden etkileniyor. Biz de çok hafif görünebiliyor ama onlarda beyine resmen baskı yapan bir ses geliyor ve tetikleniyor" dedi. Otizmli bireylerin aileleri olarak çok zor bir hayat geçirdiklerini dile getiren Obaoğlu, "Bir alışveriş merkezine gelemiyoruz. Artık toplumun otizmi fark etmesini istiyoruz. Yanımızda olsunlar, ötekileştirmesinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA