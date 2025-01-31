Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla 'önleme araması' gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde belirlenen noktalarda ve farklı saatlerde denetimler yaptı. İşletme şefi, orman muhafaza memurları ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar, orman suçlarıyla mücadelede etkinliği artırmayı ve koruma-kontrol faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ormanların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahaleleri önlemek amacıyla, 'önleme araması' uygulamalarının, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm işletme şefliklerinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA