Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarda zarar veren çamkese böceği ile başlatılan biyolojik mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtildi. Mücadelede özellikle çevre dostu, çevreye zarar vermeyen ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik mücadele tercih edildiği ifade edildi. Bölge Müdürü Mustafa Yalçın beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, teknik elemanları ile birlikte laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Zararlı olan çamkese böceklerinin çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar verdiğini ve artım kayıplarına neden olduğunu belirten Bölge Müdürü Yalçın," Ancak hiçbir zaman kurutmamaktadır. Bu çerçevede, araziden toplanan yaklaşık 2 bin 300 adet çamkese böceği yırtıcısı calosoma sycophanta ergini Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek Şubat ayı başı itibariyle üretime başlamıştır. Orman zararlılarıyla mücadele şube müdürlüğümüzün kontrolünde Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe Orman İşletme Şefliğince 26 bin adet olarak planlanan calosoma ergin larvaları çamkese böceği zararı görülen bölgemizin ormanlık alanlarına salınımı Mart ayı itibariyle başlanmıştır. Yine bu yıl 9 orman işletme müdürlüğümüzün görev alanında bulunan ormanlarda zarar yapan çamkese böceğine karşı salınım yapılmasına başlanmıştır. Bugüne kadar 50 hektarlık alana bin böcek sene boyunca da bin 350 hektarlık alana salınacak" dedi.