Mersin’de, ’Orman Yolları, Yeni Yol ve Büyük Onarım Etüt ve Aplikasyon Eğitimleri’ teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 9 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara orman yol şebeke planlarındaki yolların araziye aplikasyonu, harita okuma ve orman yollarının standartları, etüt ve aplikasyon çalışmalarında kullanılan cihazlar, arazide etüt ve aplikasyon yöntemleri, arazi klasları ve meyil ölçümü, yol yapımı, kontrolleri ve araziden sonraki büro aşamaları, yaklaşık maliyet hesaplama teknikleri, yol yapımı sırasında ikinci keşif ve kontrol süreçleri, ihale süreci ve sonrası için yapılması gereken çalışmalar ile orman yollarının inşasında izlenecek yöntemler anlatıldı.

Eğitimlerle, katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazandırarak, orman yollarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ve onarılması için gerekli teknik donanımın sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.