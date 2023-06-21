Mersin Valiliği Toplantı salonunda gerçekleştirilen tatbikata Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ve ilgili 26 kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, OYM Şube Müdürü Mehmet Alper, Mersin Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin, İşletme Müdür Yardımcısı Özkan Erbaş, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Vali Pehlivan toplantıda, “İlimizin yaklaşık yüz ölçümünün %53’ünü ormanlar oluşturuyor. Orman varlığımızın bu derece fazla olması sevindirici bir durum. Bununla birlikte yangınlar açısından da hassasiyet ve risk de artırıyor. Özellikle de sahip olduğumuz orman varlığı, orman ağaç türü itibari ile de ağırlıklı olarak kızılçam türlerinin oluşu bölgede ve ilimizdeki orman yangın hassasiyetini artırıyor. Tabi istatiksel olarak baktığımızda son 10 yılda 922 orman yangını gerçekleşmiş ve bu orman yangınlarında 14.712 ha ormanlarımızı maalesef kaybettik. Akabinde ormanlarımızda ekim ve dikim çalışmaları yapılarak yanan alanlar tekrar ağaçlandırılıp ormanların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Orman yangınlarında büyük avantaj sağlayan 254 yangın havuzuna bu yıl 10 adet yangın havuzu eklemek suretiyle 264’e çıkacaktır. Son yağışlarla birlikte havuzlarımızda yeteri kadar sularımız mevcut. Yapmış olduğumuz tatbikatlar, talimatlar ve kurumlar arası iş birlikleri neticesinde orman yangınlarına müdahale süremizi 13 dakikaya kadar indirdik, tabi ki personel ve araç imkanlarımız genişledikçe ormanlara müdahale süremizin daha da kısalacağına inanıyoruz. Ormanlarımızdaki gözetleme kulelerimizde kameralarımızla 24 saat izleniyor olmasının yanı sıra helikopterlerimizin de desteğiyle yangınlara müdahale hızımızı arttırıyor. Yangınların olmayacağı bir sezon temenni ederek başta Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere tüm iş birliği yapan kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tatbikatta hazırlanan senaryo gereği Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınları anında yapılacak müdahaleler ve uygulamalar ile ilgili Masa Başı Tatbikatı gerçekleştirildi.