Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarının yoğun olduğu alanda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ve orman ekipleri, yaklaşık 3 dönümlük alanda başlayan yangını kontrol altına alarak, fıstık çamlarına ulaşmadan kısa sürede söndürdü.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

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