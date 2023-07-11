Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü, toplamda 51 dönüm bahçe ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Aşağıkükür Mahallesi Belensazak mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Gece yarısı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye ilk önce Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahaleye başlarken, çevre ilçelerden de takviye geldi. 6’sı arasöz toplam 18 araç ve bir helikopterin destek verdiği yangın söndürme çalışması sabah saat 07.30’a kadar sürdü. Ekiplerin 6 saatlik mücadelesi sonrasında rüzgarın etkisiyle 4 farklı noktaya ulaşan yangın söndürüldü. Yangında 7 dönümü orman, 44 dönümü bahçe olmak üzere toplam 51 dönüm alan zarar gördü, bölgedeki eski bir ev ile ağılda yandı.

58 personelin görev aldığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.