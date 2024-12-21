Mersin’de orman muhafaza memurlarına ’silah eğitimi’ verildi. POMEM Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen eğitimde tabancalar, özellikleri, yasal mevzuat, tabanca sökme ve takma uygulamaları anlatılarak temel atış eğitimi yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele, Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Yönetmeliği kapsamında silah eğitimi verildi. Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen eğitime şube müdürleri, işletme müdürleri, işletme şefleri, şube mühendisleri, orman muhafaza memurları ile diğer silahla teçhiz edilecek personel katıldı.

Mersin Polis Eğitim Merkezi tarafından iki aşamalı verilen eğitimde teorik olarak, tabancalar, özellikleri, yasal mevzuat, tabanca sökme ve takma uygulamaları anlatıldıktan sonra temel atış eğitimi yapıldı. Eğitimle özellikle ateşli silahların sebep olacağı kullanım hatası kaynaklı kazaların önüne geçilerek, yaralanma veya daha üzücü olayların yaşanmasının engellenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele anlatıldı

Öte yandan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Akdeniz Bölge Komutanlığı İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında yapılması gerekenler ve doğaya olan etkileri hakkında bilgiler veren Alper, ormanların ekosisteme sunduğu oksijen üretimi, su döngüsünü düzenleme, iklimi dengeleme gibi hayati faydalarının yanı sıra, günlük yaşamdaki önemini de anlattı. Kağıttan mobilyaya, gıda ürünlerinden ilaç hammaddelerine kadar birçok orman ürününün hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Alper, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Farkındalık artırıcı etkinlikler de düzenlenen programın sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.