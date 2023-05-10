Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda yapılan eğitime Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ile diğer silahla teçhiz edilecek personel katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Genel Müdürlüğün emirleri doğrultusunda, ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele dağıtılan tabancalarla ilgili olarak bakım, emniyet ve atış konularında eğitim aldılar.