Mersin’de orman köylülerine yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Toroslar ilçesindeki Bekiralanı Mahallesi’nde düzenlenen eğitimde, köylülere orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve etkili müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya katılan Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, orman yangınları ile mücadelede yalnızca yangın söndürme çalışmalarının değil, yangın öncesi alınacak tedbirlerin de büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Özellikle yangınların yerleşim alanlarına sıçramaması için alınması gereken önlemlerin altını çizen Ataş, yerleşim yerlerine zarar vermeden yangınların kontrol altına alınabilmesi adına etkili yöntemleri anlattı.

Ataş, gerçekleştirilen eğitimlerle orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunmasının hedeflendiğini kaydetti.