Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Mut ilçesindeki 5 köye ORKÖY kapsamında 2 milyon 700 bin liralık kredi sağlandığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, Mut Orman İşletme Müdürlüğünce 2023 yılı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) çalışmaları kapsamında Çatalharman, Kurtuluş, Kürkçü, Bozdoğan ve Sakız köylerine 5 adet traktöre karşılık gelen 2 milyon 700 bin TL’lik üretim mekanizasyon kredisi verildiği kaydedildi. Bu kredinin 540 bin lirası hibe şeklinde verilirken, ORKÖY ferdi kredilerinin faizsiz olarak uygulanmasından dolayı geri ödemelerde faiz alınmayacağı belirtildi.

Üretim mekanizasyon kredileri kapsamında verilen traktörlerin, üretim işlerinde kullanıldığında daha verimli çalışma yapıldığının gözlendiği ifade edilen açıklamada, "İnsan gücü ile yapılamayan veya zorlanarak yapılan işlerde traktör kullanımının faydası belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır" denildi.