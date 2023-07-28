Mersin’de 2 adrese yapılan operasyonda 24 kilogram skunk ile 3 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mersin’in Tarsus ve Mut ilçelerinde bahçede yetiştirdikleri kenevir bitkisinden elde ettikleri uyuşturucu maddeyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, 6 şüpheliyi tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şahısları uyuşturucu maddeyi sevk etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 kilogram skunk, 3 bin 550 kök kenevir bitkisi ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.