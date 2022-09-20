Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde yürütülen ’onkoloji hasta servis aracı’ hizmeti ile kanser tedavisi gören hastaların ev ile hastane arasındaki ulaşımının sağlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde yürütülen ’onkoloji hasta servis aracı’ hizmeti ile kanser tedavisi gören hastaların ev ile hastane arasındaki ulaşımının sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘umut yolunu bulur’ sloganıyla başlatılan hizmet ile 4 merkez ilçenin yanı sıra, Tarsus ve Erdemli’de yaşayan kanser hastalarına da ulaşılıyor. Hastaneye transfer hizmeti almak isteyen her vatandaşın talebi gerçekleştiriliyor. Hastalar, ’Alo 185’ ve ’Teksin’ uygulaması üzerinden kolaylıkla kayıt yaptırabiliyor. Hasta tedavi süresince, planlamaya göre hizmetten faydalanabiliyor. Onkoloji hasta servisi sayesinde özel araçla hastaneye gitme imkanı olmayan hastalar, böylece toplu taşıma araçlarını da kullanmak zorunda kalmıyor.

“Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kez hizmet verdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Ambulans Servisi Mesul Müdürü Rıfat Can Cebe, hizmetin detaylarını anlatarak, “Onkoloji servisimiz, pandemi döneminde başladı. Onkolojik tedavi alan hastalar, yorucu bir süreçten geçiyor. Toplu taşıma araçları, bulaşıcı hastalıktan dolayı risk taşıdığı için, bu hastalarımızın servisini biz sağlıyoruz. Hizmetimiz, pandeminin başladığı günden bu yana devam ediyor. Şu an için merkez ilçeler, Tarsus ve Erdemli’ye hizmet vermekteyiz. Pandemiden bugüne kadar, yaklaşık 2 bin kez hizmet verdik. Kayıtlarımızı haftalık alıyoruz. 1 hafta öncesinden aranıyoruz. Hastalarımız, onkolojik tedavi raporlarını bize ilettiği takdirde hizmetimize başlayabiliyoruz. Evden hastaneye, hastaneden eve şeklinde gidiş dönüş her türlü yardımcı oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hem servis konusunda hem de onların bu zorlu süreci başarıyla atlatmaları adına, her zaman yanlarında olacağız” dedi.

“Evimden alıp, evime bırakıyorlar”

Mide kanseri teşhisinin ardından midesi alınan ve tedavi süreci yaklaşık 1 yıldır devam eden Mehmet Emin Çiçek, ışın tedavisi aldığı Mersin Şehir Hastanesi’ne ulaşımını, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu servis ile sağlayan hastalardan biri. Çiçek, hastanede tedavi gördüğü sırada, bir hasta yakınından ulaşım hizmetini öğrendiğini ve başvurduğunu anlatarak, “Çok iyi bir hizmet. Kapıdan alıp, kapıya bırakıyorlar. Memnunum. Hastalığım sırasında 4-5 gün otobüs ile gittim geldim, bayağı sorun oldu. Ama böyle daha rahat. Hizmeti verenden de götürüp getirenden de Allah razı olsun” diye konuştu.