Mersin’in Mut ilçesinde "ölüm virajı" adlandırılan mevkide devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunköy Mahallesi, Mut Karaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Süleyman Cura yönetimindeki 33 ZK 977 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ölüm virajı bilinen mevkide devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Keyman Cüce ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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