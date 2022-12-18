Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen okuma yazma kurslarının dördüncüsü Çilek Mahallesi’nde açıldı. 67 yaşında okuma yazma öğrenmek için kursa yazılan Saliha Kurtboğan, içinde hep okuma yazma hevesi olduğunu belirterek, "Okuma yazma bilmeden önce kördük. İsterim ki herkes gelsin, kimse kör kalmasın. Şimdi gözümüz açıldı. Her tarafa gidelim, görelim, okuyalım, kimseye muhtaç olmayalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen okuma yazma kurslarının dördüncüsü Çilek Mahallesi’nde açıldı. 67 yaşında okuma yazma öğrenmek için kursa yazılan Saliha Kurtboğan, içinde hep okuma yazma hevesi olduğunu belirterek, "Okuma yazma bilmeden önce kördük. İsterim ki herkes gelsin, kimse kör kalmasın. Şimdi gözümüz açıldı. Her tarafa gidelim, görelim, okuyalım, kimseye muhtaç olmayalım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime yönelik gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde okuma yazma bilmeyen kadınlara özel kurslar açmaya devam ediyor. Bu çerçevede, otobüse binerken, hastaneye giderken ya da telefonla arama yaparken bile okuma yazma bilmemenin sıkıntısını çektiklerini söyleyen kadınlar, bu sıkıntıları bir daha yaşamamak için okuma yazma öğreniyorlar.

"Okuma yazma bilmeyenleri kurslarımıza bekliyoruz"

Okuma yazma kursunun, geçen yıl kursu bitiren kursiyerlerin sosyal hayatında çok büyük etkisi olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Bu yıl da sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerimizde LGS kurs merkezi açmıştık. Bu mahallelerde bir alan taraması yaptık. Okuma yazma bilmeyen velilerimize, komşularımıza ulaşmak istedik. Şimdilik 4 tane kurs merkezimizde okuma yazma kursu veriyoruz. Tarsus’ta Eski Ömerli ve Mithat Paşa. Merkezde de Turgut Türkalp ve Çilek Mahallesi’nde okuma yazma derslerimize başladık. Okuma yazma bilmeyenler TEKSİN üzerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Bizler bu kurs merkezlerimizde, okuma yazma bilmeyenler için hazır bir şekilde onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"4. hafta olmasına rağmen hızlı yol alıyorlar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Ünlü, tamamen gönüllülük esasıyla kadınlara okuma yazma öğretiyor. Öğrencilerinin oldukça azimli olduğuna değinen Ünlü, "Çok hevesliler. Ondan dolayı çok güzel gidiyor, çok memnunuz. Kurs 4. haftasında olmasına rağmen hızlı yol alıyorlar. Kadınlara ve çocuklara verilen değer çok önemli. Büyükşehir Belediyesi bunu çok güzel yapıyor. Kadınlarımız bu konuda da her zaman ön planda. Her kadın gücünün farkında olsun" ifadelerini kullandı.

Hayalini gerçekleştirdi

67 yaşında okuma yazma öğrenmek için kursa yazılan Saliha Kurtboğan, içinde hep okuma yazma hevesi olduğunu belirterek, "Kaç senedir içimde kaldı. Bir yere gittiğim zaman bir tabela okuyamazdım. Arabaları bilmiyorum diye yola çıkamıyordum. ’Mutlaka buraya geleceğim, okuyacağım’ dedim. Kaç sene sürerse sürsün geleceğim, öğreneceğim" diye konuştu.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Çilek Şubesinde eğitim gören torununa, ’beni okuma yazma kursuna yazdır’ dediğini kaydeden Kurtboğan, "Okuma yazma bilmeden önce kördük. İsterim ki herkes gelsin, kimse kör kalmasın. Şimdi gözümüz açıldı. Her tarafa gidelim, görelim, okuyalım, kimseye muhtaç olmayalım. Belediyemize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.