Mersin'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm okulların, olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak 5 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplanarak, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre şehir genelinde yağışların devam edeceği değerlendirildiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Bu çerçevede, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 5 gün süreyle ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile veya engelli olan kamu görevlileri ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelin 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle idari izinli sayılmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle faaliyetlerine ara vermelerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir" denildi.

Öte yandan, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Mersin Şehir Hastanesinin deprem dolayısıyla hasar gördüğü, bu nedenle hastaların tahliye edildiği" yönündeki iddiaların ise asılsız olduğu bildirildi. Hastanedeki hastaların deprem anında yapılması gereken rutin uygulama nedeniyle tahliye işleminin gerçekleştirildiği, durumunda aciliyet olmayan hastaların, deprem bölgesinden gelecek olan ağır yaralı hastalar için geçici olarak taburcu edildiği öğrenildi.