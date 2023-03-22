Mersin’deki tüm eğitim kurumlarında ’Okulda Diyabet Eğitim Programı’ tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliğinde diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek, öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ’Okulda Diyabet Eğitim Programının’ Mersin’in tüm ilçelerimizde tamamlandığını bildirdi.

Ocak ayında başlatılan ve 13 ilçede, yönetici ve öğretmenlerden oluşan bin 875 katılımcıya verildiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Çocuklarımızın sağlıkları her şeyin başında gelmektedir. TİP 1 diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef yaygın bir kronik hastalıktır. Bu anlamda diyabet ve sağlıklı beslenme konusunda evlatlarımızı bilgilendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak çok önemlidir. Bir eğitimci olarak sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmeyi temenni ediyor, bu eğitimlerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.