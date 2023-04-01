Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımı ve halk kart hizmetlerinin Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 2 proje de hem dar gelirli vatandaşın hem esnafın hem de üniversite öğrencileri ve velilerin yüzünü güldürmeye devam ettiği ifade edildi. Öğrenci dostu projelerden biri olan öğrenim yardımı çerçevesinde Mart ayında 2 yıllık fakülte okuyan 4 bin 536, 4 yıllık fakülte okuyan 6 bin 887, 5 yıllık fakülte okuyan 304 ve 6 yıllık fakülte okuyan 369 öğrenci olmak üzere 12 bin 96 öğrencinin hesaplarına 7 milyon 843 bin 450 TL yatırıldığı kaydedildi.

Halk kart ile dar gelirli vatandaşın ve Mersin esnafının yanında olduğu aktarılan belediyenin, bu hizmetten faydalanan vatandaşların Mart ayı tutarlarını hesaplarına havale edildiği belirtildi. Mart ayında 5 bin 800 kişinin hesabına 300 TL, 3 bin 578 kişinin hesabına 500 TL olmak üzere 3 milyon 529 bin TL yatırıldığı açıklandı.