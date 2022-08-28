Mersin Büyükşehir Belediyesince, ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvurularının yarın başlayacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı için ön kayıt başvurularının yarın başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her aşamada öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Geçen yıl ön lisans ve lisans eğitimi almaya hak kazanan 9 bin 93 öğrencimize öğrenim yardımında bulunduk. Bu yıl ön lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize bin 500 TL, 4 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin TL, 5 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize 3 bin 750 TL ve 6 yıllık lisans eğitimi kazanan öğrencilerimize de 4 bin 500 TL karşılıksız öğrenim yardımında bulunacağız” dedi.

Başvurularla ilgili detayları aktaran Karakuş, “Öğrencilerimiz, belediyenin web sayfasından veya ’Teksin’ uygulaması üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Başvurularımız 29 Ağustos tarihinde başlayacak, 11 Kasım tarihine kadar da devam edecek. Öğrencilerimiz online başvurularını yaptıktan sonra, 10 ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimizden kendilerine en yakın olana, evraklarını elden teslim edebilirler” diye konuştu.

Öğrenim Yardımı için gerekli şartlar

Öğrenim yardımlarından 2022 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS’den devlet okullarının herhangi bir bölümünü kazanmış olanlar, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik vakıf (özel) üniversiteleri tam burslu kazanmış olanlar (şehit ve gazi çocuklarının, belgelerini ibraz etmeleri halinde bursluluk oranı şartı aranmaz), anne veya babası Mersin sınırları içinde ikamet edenler ve kazandığı okula kaydını yaptıranlar faydalanabilecek. Ayrıca hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin başvuru yaparken ’hazırlık sınıfı hariç’ olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Örneğin öğrenci hazırlık + 4 yıllık bir bölümde okuyacaksa, öğrenim süresi 4 yıl olarak değerlendirilecektir.

İstenilen Belgeler

2022 yılı YKS yerleştirme sonucu öğrencinin kazandığı okula kaydını yaptırdığına dair “öğrenci belgesi’, anne veya babanın ikametgah belgesi (nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet’ten alınacak olup anne-babanın ayrı olması durumunda detaylı nüfus kayıt örneği eklenmek zorundadır). Şehit ve gazi çocukları ayrıca, şehadet veya gazilik belgelerini ibraz edecektir.

Ön kayıt başvurusu için yapılması gerekenler

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfası olan ’https://imsva91ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query url=www.mersin.bel.tr&umid=7DA7E40A-E747-6505-B68C-AF48CFFFE0E6&auth=3b1925d1bc8738e93b0ed0c6e2bc564debba9efa-3da15d5d21ab046239bf920efde69142020d43aa’ adresinde yer alan ‘duyurular’ kısmında açılan ’öğrenim yardımı başvurusu’ linkinden giriş yapabilecek. Öğrenciler, burada yer alan formu doldurup, istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf olarak veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurularını tamamlamış olacaklar. Öğrenciler, online ön kayıt başvurusu yaptıktan sonra, sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası ile evraklarını, 10 ilçede bulunan YKS kurs merkezlerinden kendilerine en yakın olanlara teslim edebilecekler.