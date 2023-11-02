Mersin Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik uyulması gereken trafik kuralları hakkındaki eğitim çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli’deki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, bisiklet ve paten kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca trafik güvenliğine dair bakanlıkça ’Bi hareketine bakar hayat’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde üzerinde giydirme çalışmaları yapılmış olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne tahsisli emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılarak, öğretmen ve öğrenciler emniyet kemeri simülasyon aracına bindirildi.