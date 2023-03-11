Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim-öğretim kurs merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile halk kart sahibi vatandaşların sınava girecek çocuklarının sınav giriş ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Eğitimin, ülke geleceği için en çok önem verilmesi gereken alanlardan birisi olduğunu dile getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, öğrenci ve velilere destek açıklamasında bulundu. Seçer, Büyükşehir belediyesinin eğitim-öğretim kurs merkezlerinde YKS’ye hazırlanan 4 bin 800 öğrencinin, sınav başvuru ücretini karşılayacaklarını, bu destekten, halk karttan faydalanan ailelerin sınava girecek çocuklarının da yararlanabileceğini söyledi.

Ailelerin maddi yükünü bir nebze hafifletebilmek adına, yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, sınav sürecinde hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 10 ilçemizde 11 YKS kurs merkezimizde 4 bin 800 öğrencimiz bizden hizmet alıyor. Bu öğrencilerimiz ve bunun yanında Halk Kart’tan faydalanan 9 bin 745 ailemizin YKS’ye hazırlanan çocuklarının sınav ücretlerini Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyoruz” dedi.

Destekten faydalanacak öğrencilerden Kaan Keleş, hem TYT hem AYT oturumlarına katılacağını belirterek, “İki oturuma da katılacağım. İki ücreti de karşılamaları bizi sevindirdi. Ayrıca gerek yardım, gerek her konuda sağlanan destekler için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederiz. Ailem çok sevindi. Her türlü destek oluyorlardı, bunu da görünce haliyle onlar da çok sevindi” diye konuştu.

Başkan Seçer’in her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Betül Taşkıran isimli öğrenci ise “Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaten bizim için zor olan bu süreçte, sürekli yanımızda olduğunu hissettirdi. Gerek kaynak kitapları açısından, gerekse yapılan etkinlikler açısından sadece maddi anlamda değil, manevi olarak da hep yanımızda oldu. Psikolojik olarak zaten kötü durumdaydık, onun için de etkinlikler yapılıyor. Sürekli yanımızda olduğunu hissettiriyordu başkanımız, bunu duyunca daha çok hissettik yanımızda olduğunu” şeklinde konuştu.