Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Eğitim ve Öğretim Destekleme Kurs Merkezlerinde YKS’ye hazırlanan 4 bin 500 ve LGS’ye hazırlanan 2 bin 500 öğrenciye kaynak kitap setlerini ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi hem velileri hem de öğrencileri maddi manevi desteklemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Anamur’dan Tarsus’a kadar hayata geçirdiği Eğitim ve Öğretim Destekleme Kurs Merkezlerinde YKS’ye hazırlanan 4 bin 500 ve LGS’ye hazırlanan 2 bin 500 öğrenciye kaynak kitap setleri ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

"4 bin 500 öğrencimize ücretsiz kaynak kitap dağıtıldı"

Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde Rehber Öğretmeni olarak görev yapan Jiyan Akbalık, "Toplam 11 YKS kurs merkezimiz var. Bu kapsamda, Anamur’dan Tarsus’a kadar YKS’ye hazırlana toplam 4 bin 500 öğrencimize kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdik" dedi. Kitapların ücretsiz bir şekilde dağıtıldığını vurgulayan Akbalık, "Hem öğrencilerimiz, hem de velilerimiz çok memnun. Ücretsiz bir kurs merkezinde, ücretsiz denemeler yapıyor ve ücretsiz kaynak kitap veriyoruz" diye konuştu.

"Velilerimizin bütçe yükünü bir nebze de olsa hafifletiyoruz"

Kent genelinde toplam 2 bin 500 LGS hazırlık öğrencisine kaynak kitap dağıtımının yapılmaya başlandığı ifade eden Tarsus Eski Ömerli Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar da "Toplam 21 LGS kurs merkezimizde, 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz kaynak kitap dağıtımı yapıyoruz. Soru bankalarımızın yanında, yaprak testler gibi farklı eğitim materyallerini de öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Kaynak kitapların pahalı olmasından dolayı, verdiğimiz bu destekle velilerimizin bütçe yükünü bir nebze de olsa hafifletiyoruz" dedi.