Mersin'de, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların güvenliğini artırmak amacıyla merkez ilçelerde bulunan okullarda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki okullarda, emniyet personeli tarafından güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten/bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri/çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.