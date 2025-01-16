Bu kapsamda jandarma ekiplerince, Mezitli ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokulu ile Çamlıyayla ilçesinde Sarıkavak Şehit Murat Erdi Eker İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi.

Eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA