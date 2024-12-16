Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ’Geleceğin Meslekleri’ konulu etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimde, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler ışığında geleceğin meslekleri ele alındı.

Meslek seçme aşamasındaki gençler için düzenlediği kariyer planlama, iş arama becerileri, LinkedIn kullanımı, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, teknik geziler, ağ oluşturma etkinlikleri, kariyer günleri ve profesyonel yöneticilerle tanışma fırsatları gibi çeşitli programlarla gençlere destek olan Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Koleji’nin MASTER6 Programı Mesleki Gözlem Modülü kapsamında öğrencilerle buluştu. Kariyer Merkezi danışmanlarından Berkant Altunay tarafından verilen eğitimde, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler ışığında geleceğin meslekleri ele alındı. Hızla değişen iş dünyasında hangi mesleklerin öne çıkacağı, hangi yetkinliklerin önem kazanacağı, hangi mesleklerin ortadan kalkacağı veya hangi mesleklere talebin azalacağı gibi konular işlenirken, gençlerin bu sürece nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarıldı.

"Geleceğin mesleklerini bilmek kritik öneme sahip"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, geleceğin mesleklerinin öğrenciler tarafından bilinmesi ve bu alanlardaki gelişmelerin yakından takip edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Özada, "Teknolojinin hızla geliştiği ve iş dünyasının büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, gençlerin geleceğin mesleklerini tanıması ve bu mesleklerde ihtiyaç duyulan yetkinlikleri erken dönemde kazanması kritik bir rol oynuyor. Kariyer Merkezi olarak gençlere bu konuda rehberlik etmeye, onların dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalarına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Özada ayrıca, öğrencilerin sadece mevcut meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarının yeterli olmadığını, aynı zamanda gelecekte oluşacak yeni iş alanlarına hazırlanmaları gerektiğini de vurgulayarak, sürekli öğrenme ve gelişimin altını çizdi.