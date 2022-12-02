Mersin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye ait çok tarifeli otobüslerde öğrenci abonmanlarının kısa mesafeler için 3 TL’den 1 TL’ye düşürüldüğü açıklandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye ait çok tarifeli otobüslerde öğrenci abonmanlarının kısa mesafeler için 3 TL’den 1 TL’ye düşürüldüğü açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan düzeltme açıklamasında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi Sorumlusu Ünsal Ünal’ın açıklamalarına yer verildi. Ünal, abonman uygulamasının çok yeni bir sistem olmasına karşın, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kullanım gerçekleştiğini söyledi. Uygulamanın yakın süre öncesine kadar sadece şehir içi hatlarda geçerli olduğunu belirten Ünal, düzenleme ile çok tarifeli hatları kullanan ve 3 TL ödeyen öğrencilerin de artık kısa mesafeli yolculuklarında 1 TL’ye yolculuk yapacaklarını söyledi.

"Artık abonman kart kullanan her öğrenci 1 TL ödeyecek"

Bu yeni uygulama ile sadece şehir içi hatlarında değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren il genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında abonman öğrenci kartı kullanımının devreye girdiğini belirten Ünal, "Öğrenci arkadaşlarımız tek tarifeli hatların yanı sıra, çok tarifeli hatların şehir içi tarifelerine, bu tür abonman binişleri gerçekleştirebilecek. Özetle daha önce 3 TL’ye bindikleri otobüslerimizle, abonman kart kullanarak kısa mesafeli yolculuk eden tüm öğrenciler 1 TL’ye binebilir" dedi.

Yeni uygulamadan memnun olduğunu belirten öğrencilerden Zehra Ortak, "Ben uygulamadan çok memnunum. Şu an abonman olduğu için basıyoruz, direkt 1 lira çekiyor. Aile ekonomimize de katkı oluyor. Ailem bana ulaşım için aylık 100 lira veriyor. Bunun 60 lirasını kartıma yüklüyorum, 40 lirası bana kalıyor" ifadelerini kullandı.