Mersin’de, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin de katılımı ile okullarda, toplum güvenliği ve öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Yenişehir ilçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi ve Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mezitli ilçesinde bulunan Tece Cumhuriyet Ortaokulu ve Mersin Üniversitesi Kız Yurdunda öğrencilerine yönelik yapılan etkinliklerde, KADES uygulaması, siber güvenlik, dolandırıcılık yöntemleri, akran zorbalığı ve trafik güvenliği konusunda bilgiler verilirken, polislik mesleğinin tanıtımı ve genel asayiş ile sosyal medya kullanımı konusunda broşür dağıtıldı.