Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi 21. Cadde üzerinde Seren Kesici’nin kullandığı servis minibüsü ile sürücüsünün adı öğrenilemeyin 33 DKV 71 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 6 öğrenci ile kadın otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin’de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.