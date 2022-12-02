Öğrenci Abonmanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hatlarında 1 TL oldu. Daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok tarifeli otobüsleri kullanan ve 3 liraya yolculuk yapan öğrenciler, bundan sonra il genelindeki tüm hatlarda 1 TL’ye istedikleri yere gidebilecekler. Uygulamadan çok memnun olan öğrenciler ise, aile bütçelerine katkıda bulunduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin’de eğitim-öğretim gören tüm öğrencilere yönelik hayata geçirdiği birbirinden güzel projelere, bir yenisi daha eklendi. Başkan Seçer’in girişimleri üzerine, çok tarifeli toplu taşıma araçlarında 3 TL’ye yolculuk yapan öğrenciler, düzenleme sonucu il genelindeki bütün hatlarda 1 TL’ye seyahat edebilecekler.

Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü Elektronik Ücret Toplama Sistemi Sorumlusu Ünsal Ünal, abonman uygulamasının çok yeni bir sistem olmasına karşın, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kullanım gerçekleştiğini söyledi.

Uygulamanın yakın süre öncesine kadar sadece şehir içi hatlarda geçerli olduğunu belirten Ünal, düzenleme ile çok tarifeli hatları kullanan ve 3 TL ödeyen öğrencilerin de, artık tüm hatlarda 1 TL’ye yolculuk yapacaklarını söyledi.

Bu yeni uygulama ile sadece şehir içi hatlarında değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren il genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında abonman öğrenci kartı kullanımının devreye girdiğini belirten Ünal, “Öğrenci arkadaşlarımız tek tarifeli hatların yanı sıra, çok tarifeli hatların şehir içi tarifelerine, bu tür abonman binişleri gerçekleştirebilecek. Özetle daha önce 3 TL’ye bindikleri otobüslerimize, artık abonman kart kullanmak suretiyle 1 TL’ye binmeleri mümkün” dedi.

Yeni uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Zehra Ortak isimli öğrenci, “Ben uygulamadan çok memnunum. Şu an abonman olduğu için basıyoruz, direkt 1 lira çekiyor. Aile ekonomimize de katkı oluyor. Ailem bana ulaşım için aylık 100 lira veriyor. Bunun 60 lirasını kartıma yüklüyorum, 40 lirası bana kalıyor” diye konuştu.

Abonman uygulamasının 3 TL’den 1 TL’ye indirilmesi üzerine, artan parasını daha verimli işlere kullandığını söyleyen Ebru Çöndür isimli öğrenci, “Abonman uygulamasını ben de kullandım. Bu uygulama ile aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. 3 lira yerine 1 lira basıyoruz. Ben uygulamayı arkadaşlarımdan öğrendim ve herkese yayılıyor” şeklinde konuştu.

Rabia Akyol isimli öğrenci ise, uygulamanın sayesinde daha az ücret ödediği için mutlu olduğunu belirterek, “Daha az ücret ödüyorsun, daha rahat geliyorsun. Öğrenciler düşünüldüğü için mutluyum” ifadelerini kullandı.