Köy kahvesi ve meydanlarında düzenlenen tanıtıcı ve önleyici toplantılarda, orman varlığı ve yangın öncesi, sırası ve sonrasındaki yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda, köy ve mahallelerin ormanlarla iç içe olduğu olası bir yangın ya da duman görüldüğünde 112 acil servisine hemen bildirim yapılması gerektiği hatırlatılarak muhtarların, belediye ve orman işletmesinden temin edilen su tanklarının eksiksiz şekilde hazırlıklarının tamamlanmasına vurgu yapıldı.

Ayrıca, anız ve bahçe atıkları yakmanın tehlikeli olduğu, evlerin etrafına odun, saman gibi yanıcı maddelerin konulmaması gerektiği ve bahçelerin temiz tutulması gerektiği hatırlatıldı. Köydeki enerji nakil hatlarına dikkat edilmesi gerektiği ve herhangi bir tehlike durumunda ilgili kuruma bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitimlerin ardından vatandaşlardan alınan olumlu geri dönüşler, yangınla mücadele çalışmalarında toplumun desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.