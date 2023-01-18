Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yıllardır üreticiye destek çerçevesinde verilen ve toprağa dikilen nergis soğanları, bu kez de 1. Nergis Festivali’nde Mersinlilerle buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yıllardır üreticiye destek çerçevesinde verilen ve toprağa dikilen nergis soğanları, bu kez de 1. Nergis Festivali’nde Mersinlilerle buluşacak.

Festival hakkında açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma elverişsiz, suyun olmadığı arazileri tarıma kavuşturmak adıma nergis soğanı dağıtım projesini gerçekleştirmiştik. Biz bu proje çerçevesinde Mersin genelinde 350 bin Tarsus’ta da 100 bin adet nergis soğanını üreticilerle buluşturmuştuk. Nergis soğanlarını üreticilerimiz ekti, ürünlerimiz hasada geldi ve bölgede giderek yayılıyor” dedi.

Nergisin pazar alanlarını artırmak, Mersin’e sonra da Türkiye’ye duyurmak adına festivalini hayata geçirdiklerini belirten Şahutoğlu, “Nergis Festivali’nde üreticilerin hasat yapabileceği imkanlar olacak. Aynı zamanda nergis ile ilgili söyleşilerin olacağı, nergisin kullanım alanlarının gösterilebileceği, buna reçel, sabun, kolonya da dahil olmak üzere güzel bir şenlik geçekleştireceğiz. Şenliği de Mersin Büyükşehir Belediyemizin orkestrasıyla tamamlamayı düşünüyoruz. Mis kokan festivalimize tüm Mersinlileri bekliyoruz” diye konuştu.

“Festivalimiz çok güzel olacak”

Festivalde yerini alacak nergis üreticilerinden Ayşe Sarıoğ, çok heyecanlı olduklarını kaydederek, “7 köyün muhtarının öncülüğünde üreticilerimiz, köylülerimizle birlikte bir şenlik düzenlemeye karar verdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurduk, onlar da onay verdiler. Böyle bir şey yaptık. Stantlar kurulacak, nergislerimiz satılacak, köyde olan ürünlerimiz satılacak, üreticilerimiz faydalanacak” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de nergisten yaptığı reçelleri satışa sunacağını ve bu sayede ek gelir elde edeceğini söyleyen Sarıoğ, “Şenlikte sıkmalar, börekler olacak. Konserler, eşek yarışı, nergis demetleme yarışması olacak, böyle devam edeceğiz, eğleneceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Üreticilerden Naciye Reyhan Ateş ise “21 Ocak’ta Tarsus Pirömerli Köyü’nde Nergis Festivali yapılacak, tüm halkımızı bekliyoruz. Şenliğimizde nergislerimiz, nergis reçeli, nergis suyu ve çeşitli faaliyetler de olacak. Gelebilen herkesi bekliyor olacağız”dedi.