Mersin'de 'Narenciye Tüket, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi

- Vali Pehlivan: "Mersin'de tarım ürünleri içerisinde narenciyenin önemli bir yeri var"

MERSİN (İHA) - Mersin'de 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında 'Narenciye Tüket, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi. Stantları gezen Vali Ali Hamza Pehlivan ve katılımcılara limonata, portakal suyu ve mandalina ikram edildi.

Mersin Valiliği tarafından Toroslar ilçesindeki Ziraat Odası Ortaokulu'nda 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında 'Narenciye Tüket, Sağlıklı Yaşa' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan yerli malı stantlarında ürünler sergilendi. Stantları gezen Vali Ali Hamza Pehlivan ve katılımcılara limonata, portakal suyu ve mandalina ikram edildi.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, Yerli Malı Haftası ile ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında, özellikle okullarda öğrencilerin, çocukların, gençlerin yerli ürünleri tanıması, milli ürünleri tanımasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Geçmişte düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerinde ağırlıklı olarak tarım ürünlerinin yer aldığını ifade eden Pehlivan, "Fakat son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sürdürülmekte olan Milli Teknoloji hamlesi kapsamındaki çalışmalar neticesinde başta savunma sanayi ürünleri olmak üzere pek çok teknoloji ürünü, çağa hitap eden ürün de bu hafta vesilesiyle sergileniyor. Bir yandan tarım ürünlerimiz, güzel Türkiye'mizin bereketli topraklarının ve emektar çiftçilerinin ürünlerini gözler önüne seriyor, diğer yandan da bilimde, teknolojide gelmiş olduğumuz aşamanın bir sembolü olarak bugün prototiplerini standlarda da gördüğümüz ürünleri de üretiyor olmanın gururunu yaşıyoruz. 2000'i yılların başında 60'a yakın firma savunma sanayi alanında birtakım çalışmalar yürütürken, şu anda 2 bin 500 firma bu alanda faaliyet gösteriyor. Ürün çeşidi 50-60'lı civarda iken şu anda 230 çeşit ürün üretiliyor ve 185 ülkeye ihraç ediliyor. 2023 rakamlarına göre 5,5 milyar dolar teknolojik ürünlerde, savunma sanayi ürünlerinde ihracat gerçekleştirmişiz. Ve toplamda bu alanda faaliyet gösteren 2 bin 500 üzerindeki firma binin üzerinde ürün üzerinde çalışıyor ve toplam bütçesi, bu yatırımların değeri yaklaşık 100 milyar dolar civarında. Bu noktalara gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



"Mersin'in aynı zamanda bir tarım kenti"

Birçok yönüyle ön plana çıkan Mersin'in aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu ifade eden Pehlivan, Mersin'de tarım ürünleri içerisinde narenciyenin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Mersin'e 'narenciye başkenti' denildiğini vurgulayan Pehlivan, "Özellikle limon üretiminde Türkiye'de birinci sırada geliyor olması hasebiyle hem iç piyasada hem ihracatta çok önemli noktalardayız. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde, narenciyede ürün hasılasında büyük bir artış vardı; 7,9 milyon tona kadar çıktı. İlimizde de 1,6-1,7 milyon ton civarında narenciye üretimi gerçekleşti" diye konuştu.



"'Narenciye tüket, sağlıklı yaşa"

Narenciye ürenlerinin hem enerji kaynağı hem de vitamin deposu olduğuna işaret eden Pehlivan, "Başta C vitamini olmak üzere A ve B vitaminlerini de içeriyor. Mineral kaynağı, potasyum kaynağı ve özellikle vücuda sağladığı enerji, bağışıklık sistemine sağlamış olduğu katkı itibariyle sağlık kaynağı. O yüzden diyoruz ki sevgili çocuklar 'narenciye tüket, sağlıklı yaşa'. Ülke ortalamamız da aslında narenciye tüketiminde fena değil, dünya ortalamasının üstünde. Elbette bu ürünü üreten bir ülke olarak tüketimini de gerçekleştirmek, teşvik etmek ayrı bir önem ifade ediyor. Dolayısıyla bu hafta vesilesiyle bir yandan bilimde, teknolojide, birçok alanda ortaya koyduğumuz ürünleri hatırlıyor, hatırlatıyor, tanıtıyoruz. Bir yandan da tarım gibi kadim bir sektöre, emektar çiftçilerimizin emeğini yansıtan bir sektöre ve bu sektörde tarımda üretilen ürünlere de dikkat çekmiş oluyoruz" dedi.



"Öğrencilerimizin ürettiği projelerle 3 yıldır rekor bizde"

Mersin'in tarımda olduğu kadar sanayide ve teknolojide de önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Pehlivan, "İlimiz tarımda var olduğu kadar, sanayide de var. Nitekim OSB'lerimiz giderek geliştiriyor. Savunma sanayi yatırımlarımız gider artıyor. Bunlar içerisinde inovasyona yönelik özellikle yazılım alanında Teknopark'ımızla da OSB'lerimizde de Ar-Ge'lerimizin sayısı artıyor. Bunun yansımalarını 30'u geçen savunma sanayi firmalarından da görüyoruz. TEKNOFEST'lerde öğrencilerimizin ürettiği projelerle 3 yıldır rekor bizde. Mersin'imizin gençleri, öğretmenlerinin rehberliğinde 164 bin 276 proje üretti" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ın konuşma yaptığı etkinlikte halk oyunları gösterisi düzenlendi, bir öğrenci de şiir okudu.

