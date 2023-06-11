Mersin Büyükşehir Belediyesince üreticilere dağıtılan muz dal parçalama makineleri, hem üreticilerin işlerini kolaylaştırıp yüzlerini güldürüyor hem de çevreye sağladığı fayda ile toprağın organik madde bakımından zenginleşmesini sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, özellikle muz seracılığının yoğun olarak yapıldığı ve vatandaşların büyük bir bölümünün geçimlerini bu sayede sağladığı Anamur ve Bozyazı’da yapılan dağıtımlarla, üreticilere destek olunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğine, Bozyazı’da ise Dokuder Derneğine dağıtımlar yapıldı.

“Bozyazı ve Anamur ekonomisine yüksek katma değer sağlar”

Bozyazı’daki tüm muz üreticilerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen muz kütüklerini öğütme makinesinden yararlanabileceğini belirten Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği Başkanı Begüm Balcı, “Makineyi daha verimli kullanmak adına çalışmalar devam ediyor. Kompost gübre olarak çok iyi kullanılabileceğini anladık. Organik tarım yapan arkadaşlarımız var. Bu kompost gübreyi naylonun arasına koyup mayalandırarak bahçelerinde kullandılar. Ayrıca yakıt olarak preslenip kütük haline getirilmesi denendi. Bunların hepsi Bozyazı ve Anamur ekonomisine yüksek katma değer sağlar. Çünkü çok fazla gübre parası ödüyorlar. O zaman yerel kaynaktan bunu sağlamış olacaklar. Elde edilen ürün, yakıt olarak kullanıldığında da çok büyük destek sağlayacak” dedi.

“Sürdürülebilir tarım için çok değerli bir destek”

Gübre fiyatlarının dövize bağlı olarak sürekli yükseldiğine dikkat çeken Balcı, dağıtımı yapılan makinelerin sürdürülebilir tarım için çok değerli olduğunu ifade etti. Üretilen ürünün meyvesinden, lifinden faydalanılarak sıfır atık elde edileceğine dikkat çeken Balcı, “Bu durumda hem bitki besleniyor hem de doğa kendi kendine bir dönüşüm içerisinde oluyor. Yani hem organik tarım açısından hem de normal tarım açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Derneğimize verdiği bu destekler için başta Vahap Seçer Bey olmak üzere, tüm Tarım Dairesine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Organik gübre elde ediyoruz”

Muz Dal Parçalama Makinesi desteğinden faydalanan Bozyazı ilçesinden muz üreticisi Ali Öksüz ise “Bu makineleri, malzemeleri öğüterek tekrar gübreye dönüştürmek amaçlı çalıştırıyoruz. Seranın büyüklüğüne göre tonlarca malzeme çıkar. Mesela bir dönümden 5-6 ton malzeme çıkar. Önceden bu atıklar arazinin içinde çürüyüp gidiyordu. Ama bundan sonra değerlendirilecek. Seranın içindekiler kendi kendine 3-5 ayda eriyip bitiyor ve gübre haline dönüşüyor” diye konuştu.