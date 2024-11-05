Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ‘Muhtarlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi. AFAD ve AKUT ekiplerinin de yer aldığı eğitimde, muhtarların afet alanındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları, afet bilinci ve temel ilk yardım konularında bilgiler aktarıldı.

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesince muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi veriliyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, AFAD ve AKUT ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki muhtarlara, muhtarların afet alanındaki rolü, güvenli toplanma alanları, tahliye planları, afet bilinci ve temel ilk yardım konularında bilgiler anlatıldı. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında; Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, afet eğitmeni Aziz Doğan ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi’nde görev yapan Dr. Serhat Kandemir sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği afet farkındalık eğitimlerini kentteki tüm muhtarlara ulaştırmayı hedefliyor.

"Muhtarlarımıza ciddi görevler düşüyor"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, yaptığı sunumda, afete dönüşen olayların yönetilmesi ve sonucunda oluşan maddi manevi zararların azaltılması noktasında yapılması gerekenlerin bilinmesi gerektiğini söyledi. Afetler konusunda bilincin artırılmasının ve afet öncesinde gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Zorlu, "Bu konu, sadece bir kurumun, organizasyonun ya da vatandaşların tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu konu merkezi hükümetiyle, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle, STK’larla, özel sektörüyle, vatandaşıyla ve en nihayetiyle muhtarlarla birlikte herkesin ucundan tutağı bir iş. Bu noktada muhtarlarımıza da ciddi görevler düşüyor" dedi.

"Muhtarların hepsine ulaşmak istiyoruz"

Eğitim çalışmalarının ilkini muhtarlardan başlattıklarını ifade eden Zorlu, "Muhtarlar hem yerel yönetimler, hem de merkezi idare ile vatandaşlar arasında köprü görevi görüyor. Özellikle afet durumlarında onların yapacağı önderlik, oluşabilecek zararları en aza indirme noktasında çok önemli. Teknik konularla ilgili çalışmaları biz zaten AFAD İl Müdürlüğü ve AKUT’la yapıyoruz. Afetler konusunda böyle kurumsal iş birlikleri olmazsa, tek başına yapılacak bir iş değil. Kentimizdeki muhtarların hepsine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Afet olayları için temel ilkyardım çok önemli"

Sağlık İşleri Dairesi’nde görev yapan Dr. Serhat Kandemir de acil her durumda olduğu gibi, afet olaylarında da temel ilkyardımın çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda asgari 10-12 saatlik bir eğitimin şart olduğunu kaydetti. Kandemir, katılımcılara temel ilkyardımın neler olduğunu ana hatlarıyla anlattı.

"Mersin’in afetselliği özellikle sel ve toprak kayması"

Afet eğitmeni Aziz Doğan ise afete dönük olaylar hakkında bilgi vererek, Mersin’in afetselliğinin özellikle sel ve toprak kayması olduğunu belirtti. Deprem olduğunda muhtarların kime, nerede ve ne şekilde destek olacaklarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Doğan, afet öncesi yapılması gereken aile planının önemine de vurgu yaptı. ‘Çök-kapan-tutun’ hareketini uygulamalı olarak gösteren Doğan, "Depremde, toplanma ve barınma alanları büyük önem taşımaktadır. Bu iş ve işlemlerin, eğitimlerimizin en temelinde de muhtarlarımız var" dedi.

"Muhtarlar bu konuda kilit rol oynuyorlar"

Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, muhtarların 6 Şubat depreminde önemli rol aldığını ve meşakkatli işlere imza attıklarını ifade ederek, "Muhtarlar bu konuda kilit rol oynuyorlar. 2017’de muhtarlık bünyemizde gönüllülerle kurmuş olduğumuz bir arama kurtarma ekibimiz var. Mersin Arama Kurtarma adını alan ekibimiz, STK haline geldi. Eski yapıda olan bir muhtarlık binamızı da, şu an bir istasyon haline getirdik. Burada, elzem olan tüm malzemeleri bulunduruyoruz. Çünkü 6 Şubat’ta yaşadığımız sorunları, aynı şekilde yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

"Mersin hem sele, hem de depreme meyilli bir şehir"

Akdeniz ilçesine bağlı Müfide İlhan Mahallesi Muhtarı Hülya Açar da afetler konusunda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Açar, "Çünkü deprem bölgesindeyiz. Bulunduğumuz şehir hem sele, hem de depreme meyilli. Özellikle benim mahallemdeki 4-5 sokak, dere yatağına çok yakın. Verilen bu bilgilerden sonra, yağmur suyu mazgallarının hızlı bir şekilde temizlenmesinin önemini kavradık" dedi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı İsa Can Özçiçek ise muhtarların bilinçlenmesi açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Bu eğitimlerin devam etmesini isteyen Özçiçek, eğitimlerin mahalleler bazında yapılmasını da talep etti.