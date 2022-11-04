Kaza nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi, şehir merkezinde ara sokağa girmek isteyen Osman Kaya yönetimindeki 33 AKR 962 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mirza Taş’ın idaresindeki 33 PG 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.