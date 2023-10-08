Mersin’de mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde yangın çıktı. İş yerinin kapalı olduğu bir sırada çıkan yangın, içerisindeki yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle üst kattaki eve sıçramadan söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.