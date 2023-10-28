Mersin’de anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Erdemli ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak Erdemli 75. Yıl Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi koordinesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan etkinlikler ve koreografi çalışmasında öğrenciler tarafından şarkılar ve marşlar söylendi. Minik öğrenciler tarafından okul bahçesinde Türkiye ve 100. yıl görseli oluşturuldu.

Anaokulundaki 240 minik öğrenci 2 haftalık çalışma ile Türkiye ve 100. yıl vurgusu yaptı. Klip haline de getirilen çalışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.