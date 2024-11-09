Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Çocuk Gelişim Merkezlerinde, ’Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı düzenlendi.

Anma programında minikler; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle andı. 36-72 ay aralığındaki öğrenciler ilk olarak saygı duruşunda bulundu, ardından ezberledikleri İstiklal Marşını okudular. Şiirler okuyup, resimler hazırlayan minikler, temsili olarak hazırlanan Anıtkabir maketine de karanfiller bıraktılar.

“Ata’mızı özlem ve rahmetle anıyoruz”

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi Öğretmeni Tuğba İdikurt Özdemir, çocuklarla günün anlam ve önemine uygun birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Sanat ve motor gelişimi destekleyici etkinlikler gerçekleştirdik. Ata’mızın hayatı ile ilgili sohbet edip, bilgiler kazandırdık. Şiirimizi, dansımızı çalıştık ve bugün de Ata’mızı özlem ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, çocukları geleceğin ışığı olarak görüyordu, bu yüzden cumhuriyeti genç nesillere emanet etti. Çocuklarımızı; düşünen, sorgulayan, özgür bireyler olarak yetiştirme sorumluluğu bilincindeyiz. Atatürk’ün hatırasını anarken, O’nun bize verdiği görevleri yeniden hatırlıyor ve çocuklarımıza bu yönde eğitim vermeye, onun ilke ve inkılaplarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Atatürk’ün izinde, cumhuriyeti daima ileriye taşımak ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinden Didar Yeğen ise “Atatürk’ü andık. Atatürk’ü çok seviyoruz. Onun için şiirler okuduk. Resmine karanfil bıraktık. Atatürk’ü özlüyorum” ifadelerini kullandı.